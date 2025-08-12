Dolar
40.70
Euro
47.35
Altın
3,352.11
ETH/USDT
4,297.30
BTC/USDT
118,949.00
BIST 100
11,003.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devam eden yangın ise büyük oranda kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram, Özden Doğan, Yavuz Emrah Sever, Mehmet Yavaş, Fırat Özdemir  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa, Çanakkale, İzmir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yoğun müdahalelerde bulunulduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, devam eden Manisa Soma yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarıyla beraber mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltındaki şüphelilerin sayısı 2 oldu. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu işlem sırasında çıktığı öne sürüldü.

Kozanlı Mahallesi'nin dün tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.

Alaşehir'deki yangın

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmalarına mahalle sakinleri de su tankerleriyle destek veriyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor." ifadesine yer verdi.

Ayvacık ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.


Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacı ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.

İzmir Dikili'de sitede çıkarak makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü.

Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama

Benzer haberler

Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
4 ilde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

4 ilde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Sinop'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Sinop'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet