Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devam eden yangın ise büyük oranda kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yoğun müdahalelerde bulunulduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, devam eden Manisa Soma yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarıyla beraber mücadelenin sürdüğünü kaydetti.
Manisa
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
Orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltındaki şüphelilerin sayısı 2 oldu. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu işlem sırasında çıktığı öne sürüldü.
Kozanlı Mahallesi'nin dün tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.
Alaşehir'deki yangın
Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın devam ediyor.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmalarına mahalle sakinleri de su tankerleriyle destek veriyor.
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.
Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.
Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor." ifadesine yer verdi.
Ayvacık ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacı ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.
İzmir Dikili'de sitede çıkarak makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü.
Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.