Dolar
40.71
Euro
47.35
Altın
3,353.27
ETH/USDT
4,304.40
BTC/USDT
118,841.00
BIST 100
11,007.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

Avrupa Birliği'nin (AB) 26 lideri, 15 Ağustos'ta yapılacak Ukrayna konulu ABD-Rusya zirvesi öncesinde ortak açıklama yaparak, varılacak diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

Brüksel

AB Konseyi, Macaristan lideri Viktor Orban dışındaki 26 ülke liderinin Ukrayna konusundaki ortak açıklamasını paylaştı.

AB liderlerinin, ABD'li mevkidaşları Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış ve güvenlik sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna halkı geleceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ukrayna'da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez." ifadeleri yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savaşın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından daha geniş kapsamlı etkilerinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Diplomatik bir çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz." denildi.

Açıklamada, AB'nin "ABD ve diğer benzer düşünen ortaklarla koordinasyon içinde" Ukrayna'nın doğal meşru müdafaa hakkını kullanması nedeniyle bu ülkeye siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğine işaret edilerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların da sürdürüleceği bildirildi.

Ukrayna'nın kendini savunabilir hale gelmesini, savaş sonrasında verilebilecek güvenlik garantilerinin "ayrılmaz bir parçası" olarak niteleyen açıklamada, AB'nin kendi üyelerinin çıkarlarını da göz önüne alarak, yetki ve kabiliyetleri temelinde güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda destekleneceği kaydedildi.

Macaristan katılmadı, AB-Rusya zirvesi önerdi

Macaristan lideri Orban ise bu açıklamaya katılmadığını duyurdu.

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB liderlerinin Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılacak tarihi zirveye günler kala açıklama "yayınlamaya çalıştığını" belirtti.

"Liberal-ana akım koro, en sevdikleri 'Putin'in kuklası' şarkısını yeni yorumuyla seslendirmeye başlamadan önce Macaristan adına açıklamayı neden desteklemeyeceğimi paylaşmaya karar verdim." ifadelerini kullanan Orban, şöyle devam etti:

"Açıklama, AB liderlerinin davet edilmediği bir toplantı için koşullar belirlemeye çalışıyor. AB'nin kenarda kalması zaten yeterince üzücü. İşleri daha da kötüleştirebilecek tek şey, kürsüden talimat vermeye başlamamız. AB liderleri için tek mantıklı eylem, ABD-Rusya görüşmesi örneğine dayanarak bir AB-Rusya zirvesi başlatmaktır. Barışa bir şans verelim!"

Alaska zirvesi öncesinde Brüksel'de kaygı hakim

Yaklaşık 3,5 yıldır süren savaşı varoluşsal tehdit olarak tanımlayan ve şimdiye kadar toplam 160 milyar doların üzerinde kaynak ayıran AB, Alaska zirvesinde masa dışı bırakılmaktan rahatsızlık duyuyor. Bu nedenle varılacak bir barış anlaşmasının gelecek Rus saldırganlığını caydırıcı nitelikte olmamasından da endişe duyuyor.

AB Dışişleri Bakanları, dün büyük kısmını bu konuya ayırdıkları olağanüstü çevrimiçi toplantıda bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında transatlantik birliğin önemine dikkat çekilerek, ABD'nin Ukrayna'daki çabalarına destek mesajı verilmişti.

Avrupa, Zelenskiy'nin de zirveye katılmasını istiyor

Diğer yandan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Finlandiya'nın liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 10 Ağustos'taki ortak açıklamada barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirerek, zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması çağrısında bulunmuştu.

Trump ise açıklamasında Putin'in ardından Zelenskiy ile de görüşeceğini duyurmuştu.

Yarın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in davetiyle Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB yönetimi ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla çevrimiçi bir toplantı yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi

Benzer haberler

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı iddia edildi
Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı

Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha askıya aldı
ABD Başkanı Trump: Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir

ABD Başkanı Trump: Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet