Gümrük Muhafaza ekipleri bir haftada yaklaşık 1,4 ton uyuşturucu ele geçirdi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son bir haftada Edirne, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucuya el konuldu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Edirne Kapıkule'de 692 kilogram esrar, Hakkari Esendere'deki 2 operasyonda 31 kilogram ve 65 kilogram eroin, Mersin'de 587 kilogram esrar yakalandığı bildirilen açıklamada, böylece son bir haftada 1279 kilogram esrar, 96 kilogram eroin olmak üzere toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor!— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 12, 2025
(12.08.2025) pic.twitter.com/LE3CUXANKR
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.