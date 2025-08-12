Dolar
Gündem

Gümrük Muhafaza ekipleri bir haftada yaklaşık 1,4 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son bir haftada Edirne, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Gümrük Muhafaza ekipleri bir haftada yaklaşık 1,4 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.

Edirne Kapıkule'de 692 kilogram esrar, Hakkari Esendere'deki 2 operasyonda 31 kilogram ve 65 kilogram eroin, Mersin'de 587 kilogram esrar yakalandığı bildirilen açıklamada, böylece son bir haftada 1279 kilogram esrar, 96 kilogram eroin olmak üzere toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

