Dünya

ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi.

Islam Doğru, Selçuk Acar  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

New York

AA muhabirinin yakın çevresinden edindiği bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede öldü.

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

