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Dünya

ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil, Washington Post'a mektup yazdı

ABD'nin başkenti Washington'da gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını protesto ettiği için anayasal haklarının elinden alındığını belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil, Washington Post'a mektup yazdı

Ankara

Filistinli aktivist Halil, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltı merkezinden Washington Post'a (WP) mektup yazdı.

Mektubunda, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olmasına rağmen sınır dışı edilme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Halil, ABD yönetiminin iddialarının "temelsiz ve magazin haberlerine dayalı" olduğunu ifade etti.

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İnançları ve açıklamaları nedeniyle ABD yönetiminin "dış politikadaki çıkarlarını tehlikeye atmakla" itham edildiğini belirten Halil, şu ifadeyi kullandı:

"Müslüman, Yahudi ve Hristiyan arkadaşlarım da dahil olmak üzere Columbia'da yanında durduğum binlerce öğrenci gibi ben de tüm insanların doğuştan eşit olduğuna inanıyorum. İnsan onuruna inanıyorum. Halkımın mavi gökyüzüne bakma ve yaklaşan bir füzeden korkmama hakkına inanıyorum."

Hakkında yürütülen hukuki sürece değinen Halil, "İsrail'in binlerce masum Filistinliyi ayrım gözetmeksizin öldürmesini protesto etmek neden benim anayasal haklarımın elimden alınmasına sebep oluyor?" diye sordu.

Filistin konusunda ABD'de ifade özgürlüğünün zayıflatıldığını belirten Halil, "Üniversitelere yapılan baskılar, Beyaz Saray'ın, Filistin'in özgürlüğü fikrinin ana akıma girmesinden ne kadar korktuğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

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