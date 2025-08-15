Dolar
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in yakın dönemde yapılan bir kabine toplantısında Washington yönetiminin Gazze'ye düzenlenen saldırılar konusunda "sabrının tükenmeye başladığı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Burak Dağ  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları hızlandırarak bir an önce bitirmesini istedi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kudüs

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze kentini işgal kararı alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 22 aydır sürdürdükleri saldırıları hızlıca bitirmesini istediği iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin Beyaz Saray'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın bu hafta başında Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkarılmasını desteklemesine rağmen İsrail'in saldırıları bir an önce tamamlamasını istediği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan kaynak, Trump'ın görüşme esnasında Gazze kentini işgal kararına atıfla "Yapın ancak hemen yapın." dediğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in yakın zamanda yapılan bir kabine toplantısında Washington'un Gazze'ye düzenlenen saldırılar konusunda "sabrının tükenmeye başladığı" uyarısında bulunduğu da aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı almasından bir hafta sonra, orduya Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlaması talimatı verildiğini yazmıştı.

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedilmişti.

İsrail basını, ordunun Gazze kentini işgal saldırılarına 80 bin ila 100 bin yedek askerin katılmasını planladığını belirtmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

