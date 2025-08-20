Dolar
Dünya

ABD'de Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD'de Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildi

Ankara

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu.

Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

