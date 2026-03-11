Dolar
logo
Dünya

ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın kuzeyindeki barikatı çarparak aşan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Aynur Şeyma Asan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

Ankara

Fox News'ün haberine göre, Washington polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 06.40 sıralarında bir minibüsün, Beyaz Saray'ın kuzeyindeki barikatı çarparak aştığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin, olaya müdahalede ABD Gizli Servisine destek verdiği belirtildi.

Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, bölgedeki bazı sokakların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

