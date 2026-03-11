ABD Başkanı Trump, İran'da hedef alınacak "neredeyse hiçbir şey kalmadığını" söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hedef alınacak "neredeyse hiçbir şey kalmadığını" belirterek, "İran'da küçük şeyler kaldı. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." değerlendirmesini yaptı.
Washington
ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber platformuna telefonla verdiği kısa mülakatta İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.
Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini kaydederek, "İran'da küçük şeyler kaldı. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." ifadelerini kullandı.
Şu ana dek planlarının önünde gittiklerini ve "çok iyi" bir iş çıkardıklarını savunan Trump, ilk dönemde bile İran'a "mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazla hasar verdiklerini" belirtti.
ABD Başkanı, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefliyorlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam, bundan kolay kurtulamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.