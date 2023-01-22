ABD'de, Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
ABD'nin Los Angeles kentinde, binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.
Monterey Park
Polis yetkilileri, yerel basına yaptıkları açıklamada, saldırının Monterey Park’ta Garvey Bulvarı’nda bulunan Ay Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı dans kulübünde düzenlendiğini kaydetti.
Yetkililer, silahlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Saldırganın erkek olduğu belirtildi.
Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek, kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.
Choi, iş yerine sığınanların iddiasına göre, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.