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Dünya

ABD'de 5-11 yaşlarındaki çocuklar için Kovid-19 aşılama uygulaması yavaş ilerliyor

Mücahit Oktay   | 09.12.2021
ABD'de 5-11 yaşlarındaki çocuklar için Kovid-19 aşılama uygulaması yavaş ilerliyor

New York

ABD'de yapılan araştırma, 5-11 yaşları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının uygulanmasında büyük yavaşlama olduğunu ortaya koydu.

Kaiser Aile Vakfının (KFF) yayımladığı anket raporunda, ülkede kasım başından itibaren izin verilen 5-11 yaşları için Kovid-19 aşılamalarının, beklenenden yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda, "İlk başta görülen yüksek talep döneminden sonra aşılama rakamlarının önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Ankete katılan bazı ebeveynlerin, 5-11 yaş arası çocuklarının aşılanması konusunda temkinli davrandıkları ve sağlık görevlilerinin aşılama konusunda aileleri ikna etmede zorlandıkları belirtildi.

Verilere göre, aşı izninin çıktığı 5 hafta içinde, 5-11 yaşındaki 28,4 milyon çocuktan yaklaşık 5 milyonu en az bir doz aşı oldu.

10 ebeveynden 3'ünün çocuklarını aşılattıkları veya aşılatmayı planladıkları kaydedildi.

Ebeveynlerin yüzde 7'si sadece gerektiğinde çocuklarını aşılatacaklarını, yüzde 29'u ise kesinlikle çocuklarını aşılatmayacaklarını söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları, 2 Kasım'da Kovid-19 aşısı Pfizer-BioNTech'in 10 mikrogramlık pediatrik dozunun, ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaşındaki çocuğa yapılmasını uygun bulmuştu.

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