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Dünya

ABD, verdiği silahları takip etmek için Ukrayna'da saha incelemelerini yeniden başlattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilen silahların yerinde kullanılıp kullanılmadığını incelemek üzere ülke içerisinde saha denetimleri yaptıklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 31.10.2022
ABD, verdiği silahları takip etmek için Ukrayna'da saha incelemelerini yeniden başlattı

Washington

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı 18 milyar doları aşkın değerde silah ve mühimmatın ülke içinde yanlış ellere düşme olasılığına ilişkin artan kaygı ve eleştiriler üzerine Dışişleri Bakanlığından sonra Pentagon da adım atıyor.

Ukrayna’daki durum üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmede bulunan ancak isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Dışişleri Bakanlığının geçen hafta Ukrayna’ya verilen silahların kontrolü konusundaki eylem planını desteklediklerini bildirdi.

Yetkili, savaş bölgelerinde verilen silahların kaybolması riskinin farkında olduklarına, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna’nın verilen silahları yerinde kullandığını ve bu silahların herhangi bir şekilde başka ellere yönlendirildiğine dair “güvenilir bir emare” göremediklerini açıkladı.

Ülkedeki güvenlik koşullarının kötüleşmesine rağmen ABD ve Ukrayna’nın sahadaki prosedürler konusunda birlikte çalıştığını aktaran yetkili, verilen milyarlarca dolarlık silah ve mühimmatın silah kaçakçıları ve diğer yasa dışı grupların eline düşmemesi için Pentagon’un bu silah ve mühimmatı dört şekilde izlediğini kaydetti.

Yetkili, ilk olarak Ukrayna ordusuna verilmeden önce silahların kayıtlarını tuttuklarını, daha sonra Ukrayna içinde sınır lojistik merkezlerinde silahların kayıt altına alındığını, sahada silahların izlenmesi için Ukrayna askeri personeline eğitim verildiğini belirtirken, “Bu verileri doğrulamak için ABD personeli, güvenlik koşullarının izin verdiği yer ve zamanda ülke içindeki silah stoklarının kaydını almak için kısa süre önce yerinde incelemeleri yeniden başlattı.” ifadelerini kullandı.

Denetimlerin yer ve zamanına ilişkin detay paylaşmayan yetkili, silahların Ukrayna dışına çıkarılmasını önlemek konusunda Ukrayna’nın sınırlarını muhafaza altına almak ve kolluk kuvvetleri kapasitesi oluşturmak için müttefik ve ortaklarla çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya’nın füze saldırılarının Ukrayna altyapılarına etkisi geniş çaplı

Brifingde sorulara yanıt veren üst düzey askeri bir yetkili ise savaşın gidişatını değerlendirirken, Rusya’nın füze saldırılarının Ukrayna’nın elektrik ağları gibi kritik altyapılarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıların Ukrayna altyapılarına yönelik etkisinin çapına ilişkin bir soruya yanıt veren askeri yetkili, kapsamlı bir detay veremeyeceğini ancak hasarı “oldukça geniş çaplı” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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