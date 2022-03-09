Dolar
14.50
Euro
15.83
Altın
2,046.96
ETH/USDT
2,576.90
BTC/USDT
38,752.00
BIST 100
2,011.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına meydan okuyan Çinli şirketlere karşı önlemler alınabileceğini belirtti.

Dilara Zengin Okay   | 09.03.2022
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı

Washington

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat düzenlemelerini göz ardı etmeleri halinde ürünlerini üretmek için ihtiyaç duydukları Amerikan ekipmanlarına ve yazılımlarına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Rusya'nın, ABD'nin yaptırımları ve ihracat kontrollerini aşmak için diğer ülkelerle arayış halinde olacağına işaret eden Raimondo, Rusya'ya tedarik sağlamaya devam eden Çinli şirketleri ağır cezalara maruz kalacağı konusunda uyardı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkenin askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurmuştu.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği ve Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojileri kapsadığı bildirilmişti.

Söz konusu kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Benzer haberler

Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı

Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı

ABD Dışişleri Müsteşarı: Türkiye, Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı

Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu

Amazon, Rusya ve Belarus'tan yeni kayıtları durdurdu

NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak

NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak