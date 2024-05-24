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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Yakında Kongre'deki ortak oturumda Netanyahu'yu ağırlayacağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yakında" ortak oturumda ABD Kongresine hitap edeceğini ve kısa zaman içinde kendisine resmi davetiyeyi göndereceklerini söyledi.

Hakan Çopur  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Yakında Kongre'deki ortak oturumda Netanyahu'yu ağırlayacağız

Washington

İsrail'e güçlü desteğiyle bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, İsrail'in Washington Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kongre'nin Netanyahu'ya davetini dile getirdi.

Daha önce Netanyahu'yu ortak oturumda olmasa bile en azından Temsilciler Meclisinde konuşma yapmak üzere davet edeceklerini söyleyen Johnson, bu kez, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda söz konusu hitabın gerçekleşeceğini açıkladı.

Johnson, "Bu akşam size başka bir duyuruyu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Yakında Kongre'deki ortak oturumda Başbakan Netanyahu'yu ağırlayacağız. Bu, tam zamanında yapılan bir davettir ve İsrail hükümetine çok da ihtiyaç duydukları bir zamanda kendilerine güçlü desteğimizi göstermektedir." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Johnson, Netanyahu'nun ofisi ile ziyaretin tarihi konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ve tarihin netleşmesiyle resmi daveti Tel Aviv'e göndereceklerini belirtti.

Johnson, daha önceki bazı açıklamalarında, Netanyahu'yu Kongre'de ortak oturumda ağırlamak istediklerini söylemişti. Ancak Netanyahu'nun bazı politikalarını eleştiren Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in bu konuya sıcak bakmadığı kaydedilmişti.

Schumer, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini ve savaş kabinesiyle birlikte istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

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