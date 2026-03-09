ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.
Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.