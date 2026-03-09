Dolar
44.09
Euro
50.95
Altın
5,111.96
ETH/USDT
1,994.30
BTC/USDT
67,759.00
BIST 100
12,453.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırılarının ardından daha fazla can kaybının olacağını söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

Emirhan Demir  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırılarının ardından daha fazla can kaybının olacağını söyledi

Ankara

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.

Öte yandan, Hegseth, İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar." görüşünü paylaştı.

"(Kürt grupları) Bizim misyonumuzun kapsamında değil"

Hegseth, İran'da Kürtlerin yardımını isteyip istemedikleri sorusu üzerine, "Bu, onlara kalmış ancak şu anda bu, bizim misyonumuzun kapsamında değil." yanıtını verdi.

İran'daki durumdan yararlanmaya çalışan tüm diğer gruplara "başarılar dilediğini" belirten Hegseth, onlarla koordinasyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Hegseth, "her şeyi takip ettiklerini" dile getirdi.

Hegseth, denkleme Rusya'nın dahil olmasının ABD'yi tehlikeye sokmadığını savunarak, "Komutanlarımız, her şeyi hesaba katıyor, şu anda endişelenmesi gerekenler, sadece hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı
Karacabey Longozu etkili olan yağışlarla doldu
e-Diyanet uygulaması 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı
İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

Benzer haberler

İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor

Orta Doğu'daki gerilim Asya’nın enerji güvenliğini test ediyor

ABD'de etkisini sürdüren fırtına ve kasırgalarda ölü sayısı 8'e yükseldi

Trump, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını belirtti

Trump, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını belirtti
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırılarının ardından daha fazla can kaybının olacağını söyledi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırılarının ardından daha fazla can kaybının olacağını söyledi
NYT: ABD füzesinin, İran'da saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu ortaya çıktı

NYT: ABD füzesinin, İran'da saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet