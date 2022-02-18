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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin'den Avrupa'nın doğusunda daha güçlü NATO varlığı vurgusu

Polonya'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Putin istemese de NATO'nun Avrupa'nın doğusundaki varlığının güçleneceğini söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz, Hüseyingulu Hüseyinzade   | 18.02.2022
ABD Savunma Bakanı Austin'den Avrupa'nın doğusunda daha güçlü NATO varlığı vurgusu

Varşova

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'nın doğusunda daha güçlü NATO varlığına vurgu yaptı.

Polonya'yı ziyaret eden Austin, başkent Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi.

Austin, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa'nın doğu kanadında daha güçlü NATO varlığına vurgu yaparak "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in olmasını görmek istemediği şey, yakınında daha güçlü bir NATO." açıklamasını yaptı.

Putin'in bu isteğinin aksine, NATO'nun buradaki varlığının güçleneceğini vurgulayan Austin, Rusya-Ukrayna geriliminde Polonya'nın Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerine yardım için değerli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Austin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Polonya'nın sınırlarına savaştan kaçan on binlerce kişinin dayanabileceğine işaret ederek krizin çözümünde diplomasi için hala zaman olduğunu, öte yandan ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın olası saldırısına karşı da hazırlıklı olduklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı toplantıda ayrıca, 250 Abrams tankının en modern versiyonlarının Polonya'ya satışının planlandığını sözlerine ekledi.

​​​​​​​Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Polonya'daki ABD askeri varlığına atıfta bulunarak "Rusya'nın neden olduğu kriz sırasında ABD ordusunun Polonya'daki varlığını takdirle karşılıyorum. ABD'nin desteği, Polonya'nın ve AB'nin güvenliğine bağlılığının en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, "Polonya ordusu hem ana vatanını hem de AB ve NATO'nun doğu kanadını savunuyor. Bu nedenle ABD'den gelen müttefik desteği bizim için önemli ve gerekli." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Austin Polonya ziyareti sırasında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edilecek ve bu ülkedeki ABD askerleriyle bir araya gelecek.

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