Dolar
31.28
Euro
33.78
Altın
2,043.90
ETH/USDT
3,348.00
BTC/USDT
61,182.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Savunma Bakanı, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "İsrail tarafından 25 binden fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğünü" kabul etti.

Hakan Çopur  | 29.02.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
ABD Savunma Bakanı, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti

Washington DC

Hastanede tedavi gördüğü süreçle ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oturuma katılan Austin, Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Austin, ağırlıklı olarak hastanedeki tedavi süreci ve Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili soruların sorulduğu oturumda, Gazze'deki kadın ve çocuk katliamıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

California'dan Demokrat vekil Ro Khanna'nın, "Sayın Bakan, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından kaç kadın ve çocuk öldürülmüştür?" sorusuna Austin, "25 binden fazla." diye cevap verdi.

Khanna ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'e silah göndermenin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne kadar güdümlü silah gönderdiğini sordu.

İsrail'e gönderdikleri silah sayısını net olarak hatırlamadığını ifade eden Austin'e karşılık veren Khanna, ABD'nin son 5 ayda İsrail'e 21 binden fazla güdümlü silah gönderdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları
'1960 ve 12 Eylül darbesinin, 1971 muhtırasının, 28 Şubat'ın, 15 Temmuz'un arkasında dış güçler olmuştur'

Benzer haberler

İtalya'nın 7 Ekim'den sonra da İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğü iddia edildi

İtalya'nın 7 Ekim'den sonra da İsrail'e silah ihracatını sürdürdüğü iddia edildi

Hollanda'da 16 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Gazze'de yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırının tanıkları İsrail'in iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanı, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti

ABD Savunma Bakanı, 25 binden fazla kadın ve çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü kabul etti
ABD, güvenlik endişesi gerekçesiyle Çin dahil yabancı üretim "akıllı otomobilleri" soruşturacak

ABD, güvenlik endişesi gerekçesiyle Çin dahil yabancı üretim "akıllı otomobilleri" soruşturacak
AP'de "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi

AP'de "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet