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Dünya

Oxfam: İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, "İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesinin uluslararası insancıl hukuk ve insanlık açısından büyük bir ihlal olduğunu" bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Oxfam: İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Greater London

Oxfam'ın X hesabından, Gazze'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırları etrafında İsrail güçlerince öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Oxfam, Gazze'de yardım bekleyen insanların öldürülmesine ilişkin haberler karşısında dehşete düştü. İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insancıl hukuk ve insanlığımız açısından büyük bir ihlaldir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

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