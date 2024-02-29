Dolar
31.24
Euro
33.86
Altın
2,044.30
ETH/USDT
3,418.20
BTC/USDT
62,239.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri: İsrail’in masum sivilleri hedef alması Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Dışişleri Bakanlığı, "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almasının Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu" bildirdi.

Büşranur Koca  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Dışişleri: İsrail’in masum sivilleri hedef alması Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırısına ilişkin, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."

Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları
'1960 ve 12 Eylül darbesinin, 1971 muhtırasının, 28 Şubat'ın, 15 Temmuz'un arkasında dış güçler olmuştur'
Büyükelçiler Wijnands ve Ünal, Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı için buluştu
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Benzer haberler

Dışişleri: İsrail’in masum sivilleri hedef alması Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Dışişleri: İsrail’in masum sivilleri hedef alması Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir

Netanyahu erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını duyurdu

AP milletvekilleri, insani yardım bekleyen Filistinlilere saldıran İsrail'e tepki gösterdi

AP milletvekilleri, insani yardım bekleyen Filistinlilere saldıran İsrail'e tepki gösterdi
İsrailli aşırı sağcı gruplar "yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze'ye yürüdü

İsrailli aşırı sağcı gruplar "yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze'ye yürüdü
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet