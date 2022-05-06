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Dünya

ABD: Safir petrol tankeri Kızıldeniz için tehdit oluşturuyor

ABD, Yemen'in batı kıyısı açıklarında 2015'ten bu yana demirli bulunan Safir petrol tankerinin Kızıldeniz için tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Safiye Karabacak   | 06.05.2022
ABD: Safir petrol tankeri Kızıldeniz için tehdit oluşturuyor

Aden

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Hudeyde açıklarında yıllardır bakım görmemiş halde duran ve 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski olan Safir petrol tankerine ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri resmi Twitter hesabından yayımlanan açıklamasında Lenderking "Safir petrol tankeri, Kızıldeniz için hatta bunun da ötesinde ciddi bir ekonomik ve çevresel tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun ve aktörlerin yıkıcı bir sızıntıyı önlemek için fırsatı bulunduğunu ve bundan yararlanılması gerektiğini kaydeden Lenderking, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu tehditle mücadele konusundaki çabalarını en güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde duran Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safir petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.

Raporda, Hollanda'nın 11 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı yardım etkinliğiyle söz konusu krizin çözümü için bağış toplanacağı aktarılmıştı.

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