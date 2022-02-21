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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

Dildar Baykan Atalay   | 21.02.2022
ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasakladı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır." ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.

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