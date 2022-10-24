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Dünya

ABD ordusu Ukrayna’nın 'kirli bomba' hazırlığında olduğu iddiasını doğru bulmuyor

ABD ordusu, Rusya’nın iddia ettiği gibi Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı yaptığı suçlamasını reddederek, Ukrayna’nın böyle bir girişiminin olmadığını bildirdi.

Kasım İleri   | 24.10.2022
ABD ordusu Ukrayna’nın 'kirli bomba' hazırlığında olduğu iddiasını doğru bulmuyor

Washington

Rusya ve ABD savunma bakanları arasındaki telefon trafiği ve ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının ortak açıklamasından sonra Rusya’nın Ukrayna ordusunun "kirli bomba" hazırlığına ilişkin iddialarına bir yanıt da ABD ordusundan geldi.

Bir grup gazeteci ile bilgilendirme toplantısı yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir askeri yetkili, "Ukrayna herhangi bir şekilde kirli bir bomba inşa etmiyor ve böyle bir bombayı kullanacağı iddiaları kesinlikle doğru değil." açıklamasını yaptı.

Rusya’nın bu iddiayı saldırılarına bahane üretmek için kullandığını belirten yetkili, diğer taraftan Moskova’nın mevcut nükleer konuşlanmasını değiştirdiğine dair de herhangi bir emare görmediklerini ifade etti.

AA muhabirinin, "Rusya’nın elinde taktik nükleer mühimmat dışında 'kirli bomba' olarak nitelendirilebilecek bir mühimmat var mı? Rusya’nın bu tür bir bombayı yanıltma operasyonunun bir parçası olarak kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna, yetkili, Rusya’nın elindeki konvansiyonel olmayan silahlarla ilgili yorum yapmayacağını, ancak Rus ordusunun herhangi bir nükleer veya konvansiyonel olmayan bir silah kullanacağına dair bir emare de görmediği yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon trafiğine ilişkin değerlendirmede de bulunan yetkili, cuma günkü aramanın ABD tarafından yapıldığı, ikinci görüşmenin Rusya tarafından talep edildiği bilgisini verdi.

Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında olduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter hesabından "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Böyle bir tehdit var ve bu bilgi savunma bakanının muhataplarına iletildi. İnanıp inanmamak onlara kalmış." ifadelerini kullanmıştı.

Kirli bomba, konvansiyonel mühimmatın harp başlığına, kimyasal, biyolojik veya radyoaktif maddeler eklenerek hazırlanan ve uluslararası hukukta kullanımı yasak olan bir silah olarak biliniyor.

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