Dolar
13.39
Euro
15.08
Altın
1,806.55
ETH/USDT
2,731.50
BTC/USDT
38,272.00
BIST 100
2,024.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunacak

ABD'nin, Kuzey Kore'nin yeni yılda artan füze denemelerine karşı diplomatik yollara başvuracağı bildirildi.

Ayşe Doğru   | 01.02.2022
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunacak

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunmak için yollar aradıklarını ancak bir yandan da Kuzey Kore'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için farklı adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Price, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah programının uzun süredir var olan bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu meseleye dair merkezinde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen diplomatik girişimlerin olduğu bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı.

ABD yönetiminin, Pyongyang'ın silah programını destekleyen 8 Kuzey Koreli şahıs ve kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan Price, bu yaptırımları Birleşmiş Milletler düzeyinde de ele aldıklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye karşı en doğru yolun diplomasi olduğuna inandıklarını, Washington'un ön koşulsuz Pyongyang yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'in ilerleyen balistik füze programından endişe ettiklerini aktaran Kirby, Pyongyang yönetimini provokasyonlarını durdurmaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyarak, komşuları tehditten vazgeçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, pazar günü Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak, yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunacak

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı diplomatik girişimlerde bulunacak

Darbenin ardından Myanmar, iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya

Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü

ABD'nin bazı eyaletlerinde ev kiraları yüzde 40'a yakın arttı

ABD'nin bazı eyaletlerinde ev kiraları yüzde 40'a yakın arttı
ABD Dışişleri: İran ile nükleer anlaşma için birkaç haftalık süre kaldı

ABD Dışişleri: İran ile nükleer anlaşma için birkaç haftalık süre kaldı
Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi