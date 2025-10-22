İran: ABD'nin "mantıksız istekleri" devam ettiği sürece müzakere masasına dönmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin "aşırı talepleri" ve "mantıksız istekleri" olduğu müddetçe müzakere masasına dönmeyeceklerini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Erakçi, Meşhed kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Erakçi, "Amerikalılar, aşırı taleplerde bulunma politikasından vazgeçmediği sürece ve mantıksız istekleri devam ettiği müddetçe, müzakere masasına geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un aracılar vasıtasıyla Tahran'la temas kurduğuna işaret eden İranlı Bakan, dolaylı müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail ve ABD'nin İran'ı vurduğunu hatırlatarak, Washington yönetiminin tarafların çıkarlarını koruyan, saygı temelli müzakere anlayışına sahip olması halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceğini belirtti.
Nükleer müzakereler
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.
ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.
Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.