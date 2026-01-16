Dolar
43.28
Euro
50.30
Altın
4,613.45
ETH/USDT
3,300.10
BTC/USDT
95,568.00
BIST 100
12,648.71
logo
Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi: Yaptırımlar ve yapısal sorunlar protestoları arttırdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar, devlet politikaları ve yapısal sorunların protestoların artmasına neden olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi: Yaptırımlar ve yapısal sorunlar protestoları arttırdı

İstanbul

Tesnim Haber Ajansı, Hatemi'nin gösterilere ilişkin değerlendirmelerini içeren bildirisini yayımladı.

Bildiride Hatemi, "Dış yaptırımlar, mevcut politikalar ve yapısal sorunlar protestoların artmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Siyasi hataların tespit edilerek düzeltilmesi gerektiğini belirten reformist siyasetçi Hatemi, toplumun ve toplumsal değerlerin kutuplaşmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrailli yetkililerin açıklamaları ve ABD'nin desteğinin, İran'a karşı büyük ve planlı bir komplonun varlığına dair şüphe bırakmadığına işaret eden Hatemi, şunları kaydetti:

"Unutulmuş cumhuriyetçilik anlayışına ve cumhuriyetçiliği kabul eden bir İslam anlayışına dönüş, mevcut durumdan çıkış için en düşük maliyetli ve en faydalı yol olacaktır."

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

