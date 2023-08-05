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Dünya

ABD, Körfez'deki gemilere asker yerleştirmeyi planlarken İran donanması yeni füzeler teslim aldı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere silahlı denizciler yerleştirebileceğine dair haberlerin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 300 ila 1000 kilometre menzilli çeşitli tiplerde füzeleri envanterine kattığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
ABD, Körfez'deki gemilere asker yerleştirmeyi planlarken İran donanması yeni füzeler teslim aldı

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle yüzlerce yeni stratejik sistem, teçhizat ve silah donanmaya teslim edildi.

Teslim edilen silah ve ekipmanın tümünün Savunma Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar tarafından üretildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Füze fırlatma rampaları, radar sistemleri, 300 ila 1000 kilometre menzilli yüzlerce seyir ve balistik füzesi bugün Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine teslim edilen sistem ve teçhizatlar arasında yer alıyor."

Törende konuşan Tümgeneral Selami, "Düşmanın varlığı bizim için tehditlerin aksine fırsata dönüştü. Bu sayede fırsatlar harekete geçirilip, tehdit ile tehlikeler zinciri kırılarak savunma ve askeri güç üretimimizin büyüme hızı artırıldı." dedi.

Devlet televizyonunda donanmaya teslim edilen füzelerin, teçhizatın ve insansız hava araçlarının (İHA) görüntülerine yer verildi.

İran ile ABD arasında tanker krizleri

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satmaya çalışıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine "denizcilik kurallarına uymadığı" gerekçesiyle müdahale ediyor.

İran'a ait 800 bin varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankerine nisan ayının sonlarında Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konularak Texas kıyılarına çekilmişti.

İran da 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.

İran, 3 Mayıs'ta da "Niovi" adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı yakınlarında el koymuştu.

ABD güçleri, 5 Haziran'da İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri "Richmond Voyager" olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı.

İran ise Chevron tarafından işletilen "Richmond Voyager" adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından hakkında el koyma kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD medyasında 3 Ağustos'ta yayınlanan haberde, Pentagon'un "İran'ın müdahalelerine karşı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere silahlı denizciler ve deniz piyadeleri yerleştirmeye hazırlandığını iddia etmişti.

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