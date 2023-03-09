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Dünya

ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin süresinin uzatılmasını destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sektreri Antonio Guterres ve Türkiye'nin girişimleri ile uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin yeniden uzatılmasını güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.

Kasım İleri  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin süresinin uzatılmasını destekliyor

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sektreri Antonio Guterres ve Türkiye'nin girişimleri ile 18 Mart'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin yeniden uzatılmasını güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Price, "Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvensizliği ile mücadele ve gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasında önemli bir araçtır. ABD, Genel Sekreter Guterres'in Türkiye ile ortak olarak Rusya ve Ukrayna tahılını dünya piyasasına getirme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyor. Genel Sekreter'in Kiev'den girişimin 18 Mart'tan önce uzatılması çağrısını destekliyoruz." dedi.

Price geçen yıl ağustos ayından bu yana Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi kapsamında 23 milyon metrik ton tahıl ve yağlı tohumun piyasaya çıkarıldığını hatırlattı.

Bu tahılın dört milyon metrik tonunun gelişmekte olan ülkelere gittiğini kaydeden Price, girişim kapsamında 16 gemi tahılın ise Dünya Gıda Programı üzerinden Yemen, Etiyopya, Somali ve Afganistan gibi büyük gıda krizi ile karşı karşıya olan ülkelere ulaştırıldığını kaydetti.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nden önce dünyada gübre ve buğday fiyatlarının yüzde 30 arttığına işaret eden Price, "Karadeniz Tahıl Girişimi başarılı oldu, tahıl fiyatlarını düşürdü, tahıl akışını sürdürttü ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca gıda sorunu yaşayan insan, akut gıda eksikliğinden kurtuldu. Sonuç olarak, dünyanın Ukrayna tahılına ihtiyacı var." dedi.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi, İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Süresi dolan girişim daha sonra 19 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ile Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.

Söz konusu süre 18 Mart'ta sona eriyor.





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