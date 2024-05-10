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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki New School Üniversitesinde akademik personel Filistin'e destek kampı kurdu

ABD'de ilk kez The New School Üniversitesinde akademik personel, Filistin'e destek kampı kurdu.

Ecem Şahinli Ögüç, Ayşe İrem Tiryaki  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
ABD'deki New School Üniversitesinde akademik personel Filistin'e destek kampı kurdu

Ankara

New York kentinde bulunan The New School Üniversitesindeki etkinlikleri ve gelişmeleri haberleştiren New School Free Press'e göre, üniversiteden onlarca profesör ve öğretim görevlisi, Manhattan'daki Greenwich Village'da bulunan fakültede bir araya geldi.

Üniversitede 3 Mayıs'ta Filistin destekçisi 40'tan fazla öğrencinin gözaltına alınıp okuldan uzaklaştırılmasına tepki gösteren akademik personel, Filistin'e destek kampı kurdu.

Kampa, Aralık 2023'te İsrail bombardımanında öldürülen aktivist, yazar, şair, çevirmen ve Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Rıfat el-Arir'in adını veren göstericiler, İsrail'in tüm kurumlarının boykot edilmesini, öğrencilere yönelik disiplin suçlamalarının düşürülmesini ve polisin kampüsteki varlığına son verilmesini istedi.

Adını vermek istemeyen bir akademik personel, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ekranımda her gün ölü çocuklar görüyorum. Sokaklara yığılmış cesetler görüyorum. Kitlesel açlık görüyorum. Peki siz ne görüyorsunuz ve bunu nasıl kabul edebiliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, üniversite yönetimi, 3 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınan öğrencilerden şikayetçi olmadıklarını açıkladı.

Ayrıca üniversite yönetiminin yatırımlarının gözden geçirileceği ve üniversitenin ticari bağlantılarının kısıtlanmasının ele alınması için komite kurulması konusunun değerlendirileceği belirtildi.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan, öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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