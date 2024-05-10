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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aykut Karadağ  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi esnafı, cuma namazının ardından OSTİM Merkez Camisi'nin yanındaki parkta toplandı.

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılan grup adına konuşan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, İsrail'in, 1947'den beri Gazze'de bebekleri, kadınları, yaşlıları ve engellileri acımasızca katlettiğini söyledi.

Zulme karşı bir araya gelen öğrencilerini tebrik eden Yülek, "Filistin konusunda, insan hakları konusunda, bu zulüm konusunda hassas gençlerimizin düzenlediği bu organizasyonda bir araya geldik. Siyonist bir yapıya devlet demek mümkün değil. Hepimizin içi kan ağlıyor. Orada kalan insanları katliama tabi tutuyorlar. Üniversitemiz adına bu organizasyonu yapan öğrencilerimizi de bu konuya duyarlılık gösterdikleri için tebrik ediyorum." diye konuştu.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi Ayşenur Bergen de üniversite öğrencileri olarak Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sıradan bir toprak parçası olmadığını kaydeden Bergen, "Uyuyan dünyanın vicdanını uyandırmak için tüm gücümüzle bağırıyoruz. Gazze adına dik duruşumuzu ilan ediyoruz. Doğu ve batıdaki özgür üniversite öğrencilerini dayanışmaya davet ediyoruz. Bizler de bu nedenle özgür üniversitelerin saflarına katılmaya karar verdik." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri, konuşmaların ardından Amerika'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için dayanışma eylemi düzenleyen öğrencilerle görüntülü görüşme yaptı.

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