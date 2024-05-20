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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in, Refah'ı ele geçirmesi yardım girişlerini tehlikeye atıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in, Refah Sınır Kapısını ele geçirmesinin, yardım girişlerini tehlikeye attığını belirtti.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in, Refah'ı ele geçirmesi yardım girişlerini tehlikeye atıyor

Kahire

Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra Filistin meselesini ele aldı.

Şukri, görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani krizin yansımalarıyla mücadele etmek için Avrupa Birliği içinde Yunanistan'ın oynayacağı role güvendiklerini dile getirdi.

İsrail'in, Refah Sınır Kapısını ele geçirmesini kabul etmediklerini kaydeden Şukri, bunun, Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaşmasına engel olduğunu ve tır şoförleri ile yardım kafilelerini tehlikeye attığını aktardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Şukri, Mısır ile Yunanistan arasında karşılıklı saygıya, içişlerine karışmamaya ve güvenlik ile istikrarın korunması için çalışmaya dayalı ilişkiler olduğunu kaydetti.

İsrail'in Refah'taki saldırılarını değerlendiren Şukri, bu saldırıların Refah Sınır Kapısının işleyişini etkilediğini ifade etti.


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