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Dünya

Netanyahu, yakalama kararı başvurusunun “UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm" olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunun, “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemizm örneği olduğunu” öne sürdü.

Bekir Aydoğan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Netanyahu, yakalama kararı başvurusunun “UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm" olduğunu savundu

Istanbul

Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın yakalama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Başsavcının yakalama kararı başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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