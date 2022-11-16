Dolar
18.61
Euro
19.33
Altın
1,775.15
ETH/USDT
1,247.50
BTC/USDT
16,846.00
BIST 100
4,711.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler" teması ile düzenlenen Beton Yollar Kongresi’nde konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD, İran'ın Rusya'ya İHA tedariki ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, Ukrayna savaşında kullanmak üzere İran'dan tedarik ettiği kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) üretimi ve transferi ile ilişkili 3 İranlı şirket ve iki kargo şirketini yaptırım listesine aldı.

Kasım İleri   | 16.11.2022
ABD, İran'ın Rusya'ya İHA tedariki ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

Washington

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Tahran'ın, Moskova tarafından sivil altyapı ve şehirleri vurmak için kullanılan insansız hava araçlarını Rusya'ya tedarik etmesi de dahil olmak üzere, İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya desteğine yanıt olarak yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının yaptırım kararını ortak aldığını belirten Blinken, İran'ın Rusya'ya tedarik ettiği İHA'ları üreten ve teslim eden üç İran kuruluşunun yaptırım listesine eklendiğini kaydetti.

Blinken, yaptırım listesindeki üç kuruluşun, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvveti, Mohajer-6 İHA'larını üreten Kuds Havacılık Sanayi ile Rus kuvvetlerinin Kiev, Odesa ve Harkov bölgelerinde son saldırılarda kullandığı Şahed-136 kamikaze İHA'sı da dahil olmak üzere Şahed serisi İHA çeşitlerini üreten Şahed Havacılık Sanayi Araştırma Merkezi olduğu bilgisini verdi.

İran İHA'larını kullanan Rus Özel Güvenlik Şirketi Wagner'e de yaptırım uyguladıklarını ifade eden Blinken, İran İHA'larının Wagner'e satılmasında rolleri bulunan Abbas Cuma ve Tigran Khristoforoviç Srabionov'un da yaptırım listesine eklendiğini vurguladı.

Blinken, ayrıca İran İHA'larının Rusya'ya transferinde rol oynayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Success Aviation Services FZC (Success Aviation) ve İ Jet Global DMCC (i Jet) şirketlerini de BAE hükümetiyle iş birliği içinde yaptırım listesine eklediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan COP27'de 'iklim diplomasisi'
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı
Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

G7 ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı

G7 ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı

ABD, İran'ın Rusya'ya İHA tedariki ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

AP: ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor

İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası verildi

İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası verildi
Macaristan Başbakanı Orban, Savunma Konseyi'ni topladı

Macaristan Başbakanı Orban, Savunma Konseyi'ni topladı
Zelenskiy: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır

Zelenskiy: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet