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Dünya

ABD, HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin yeni gelişme olmadığını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin yeni gelişme ve mevcut yaptırımlar dışında açıklayacağı yeni durum olmadığını söyledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
ABD, HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin yeni gelişme olmadığını belirtti

Ankara

Sözcü Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de çöken rejim sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimaline ilişkin yeni gelişme olmadığını belirten Miller, HTŞ'yi hedef alan mevcut yaptırımlar dışında bu konuda açıklayacağı yeni bir durumun da bulunmadığını ifade etti.

"HTŞ'den bazı umut verici açıklamalar duyduk." diyen Miller, HTŞ'nin ileriye yönelik adımlarını takip edeceklerini kaydetti.

ABD, 2018'de, HTŞ'yi Yabancı Terör Örgütleri listesine almıştı.

-Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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