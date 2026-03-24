Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

CENTCOM: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Ankara

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a yönelik askeri saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İran'da 9 binden fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140'tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askeri saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı.

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebi
COP31 süreci için dijital katılım platformu hayata geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, KİK üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün büyükelçilerini kabul etti
Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

CENTCOM: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

CENTCOM: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu

ABD'de patlayıcı düzenekleri tespit edilen ulusal park ziyarete kapatıldı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

İran: Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz

İran: Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz
Tahran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Erbil'deki kampına İHA saldırısı düzenlendi

Tahran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Erbil'deki kampına İHA saldırısı düzenlendi
Saudi Aramco, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldığını bildirdi

Saudi Aramco, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldığını bildirdi
