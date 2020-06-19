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Dünya

ABD Hava Kuvvetleri başmüfettişliğinden protestoları izleyen askeri uçaklara inceleme

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başmüfettişliği, Washington DC'deki olaylı protestoları havadan izleyen Ulusal Muhafızlara bağlı askeri uçakların protestoculara yönelik istihbarat topladığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Kasım İleri   | 19.06.2020
ABD Hava Kuvvetleri başmüfettişliğinden protestoları izleyen askeri uçaklara inceleme Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Siyahi George Floyd'un Minnesota'da gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan ve kısa sürede şiddete dönüşen protestoların ABD'deki yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de Ulusal Muhafızları görevlendirip, başkente yakın bölgelere de askeri birlikler sevk ettirmesine yönelik tartışmalara Hava Kuvvetleri Başmüfettişliği de katıldı.

Başmüfettişlik, Ulusal Muhafızlara bağlı askeri uçakların protestoculara yönelik istihbarat topladığı iddialarını incelemeye aldı.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı (Mark Esper) ile ortak kaygılar üzerine yaptıkları görüşmeden sonra Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri (Barbara Barett) Ulusal Muhafızların RC-26 tipi uçakları son zamanlardaki protestolarda sivil otoritelere destek amaçlı kullanımına yönelik Başmüfettişe inceleme talimatı verdi." ifadesi kullanıldı.

Ulusal Muhafızlara bağlı helikopterler protestolar sırasında Washington DC üzerinde alçak uçuş yapmış ve bu uçuşlar büyük tartışmalara neden olmuştu. Muhafızlara ait uçakların da başkent üzerindeki uçuşlarında istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

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