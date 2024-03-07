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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Gazze sahiline acil yardımlar için askeri liman kurmaya hazırlanıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
ABD, Gazze sahiline acil yardımlar için askeri liman kurmaya hazırlanıyor

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, telefonla düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ABD'nin Gazze'ye insani yardımları ulaştırmasıyla ilgili son çalışmalarını anlattı.

Yetkili, Biden'ın bu akşam Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Amerikan ordusuna talimat verdiğini ve Gazze'ye yardımların deniz yoluyla ulaştırılabilmesi için ordunun Gazze sahilinde askeri liman kurmak üzere çalışmalara başlayacağını açıklayacağını belirtti.

ABD'li yetkili, söz konusu askeri limanın kurulmasıyla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze'ye ulaştırabileceğini, bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçların ve geçici konaklama ekipmanlarının yer alacağını kaydetti.

Yetkili, yardımların İsrail ile koordine edileceğini, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışacaklarını ve rota olarak da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'nın yer alacağı bir güzergahın kullanılacağını bildirdi.

Yardımlar konusunda Avrupa'dan ve bölge ülkelerinden de destek beklediklerini kaydeden yetkili, Gazze'de en az 6 haftalık geçici bir ateşkese de ihtiyaç olduğunu ve bu durumda yardımların daha hızlı bir şekilde iletilebileceğini söyledi.

Amerikan askeri Gazze'ye ayak basmayacak

Beyaz Saray yetkilisi, bir soru üzerine, yardımları koordine edecek olan Amerikan askerinin Gazze'ye ayak basmasının planlanmadığını, sadece yardımların limana sorunsuz şekilde ulaştırılması ve yetkililerle koordinasyonundan sorumlu olacağını belirtti.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırıları devam ederken Tel Aviv'e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze'deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.

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