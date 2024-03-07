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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika ve Ürdün Gazze'ye yardım ulaştırdıklarını duyurdu

Belçika Dışişleri Bakanlığı, "Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor." dedi.

Selen Valente Rasquinho  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Belçika ve Ürdün Gazze'ye yardım ulaştırdıklarını duyurdu

Brüksel

Belçika, havadan indirilmek üzere gönderdiği yardımların, Ürdün işbirliğiyle Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta başkent Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanından yola çıkan uçaktaki yardımların, Ürdün'le yapılan işbirliğiyle gün içerisinde Gazze'ye havadan indirildiği duyurdu.

Açıklamada Belçika'nın gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeleri bu yolla gönderme operasyonlarına devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor." ifadesi kullanıldı

Ürdün, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze'ye 5 ülkeyle ortaklaşa havadan insani yardım indirdi

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Mısır, ABD, Fransa, Hollanda ve Belçika ile ortaklaşa Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara havadan 9 indirme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Havadan yardım indirme işleminin, Gazze halkına tıbbi, insani ve gıda yardımı ulaştırmak ve böylelikle İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan gıda ve ilaç sıkıntısını telafi etmek amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 29 kere havadan insani yardım indirdiği, bunlardan 23'ünün dost ve kardeş ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölenlerin sayısının 20'ye ulaştığını duyurmuştu.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

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