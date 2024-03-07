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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Dernekler ve Doğulu İş Adamları Buluşması”nda konuşuyor.
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Dünya

Rusya'nın uluslararası rezervleri şubatta 2,8 milyar dolar azaldı

Rusya'nın uluslararası rezervleri şubatta önceki aya göre 2,8 milyar dolar gerileyerek 582,6 milyar dolara düştü.

Emre Gürkan Abay  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Rusya'nın uluslararası rezervleri şubatta 2,8 milyar dolar azaldı

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Mart itibarıyla 1 Şubat’a kıyasla yaklaşık yüzde 0,5 azalarak 585,4 milyar dolardan 582,6 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

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