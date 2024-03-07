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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD medyasına göre, Beyaz Saray İsrail'e gönderilecek silahların listesini istemiş

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığından yakın zamanda İsrail'e gönderilmesi planlanan veya onaya sunulacak tüm silah transferlerinin listesini istediği iddia edildi.

Bekir Aydoğan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
ABD medyasına göre, Beyaz Saray İsrail'e gönderilecek silahların listesini istemiş

İstanbul

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yönetiminin söz konusu hamlesinin, ABD'nin İsrail'e silah desteğine yönelik artan eleştiri ve baskılar sırasında geldiğine dikkati çekildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin "Beyaz Saray'ın bu talebinin İsrail'e silah transferini yavaşlatma veya askıya alma yönünde yakın zamanda atılması muhtemel bir adımın sinyali olmadığını ve Biden yönetiminin de İsrail'e askeri yardımları kısıtlamaya ilişkin şu anda bir planı bulunmadığını" vurguladıkları aktarıldı.

Bir yetkilinin "söz konusu talebin rutin bir talep olduğunu ve ABD'nin son yıllarda Ukrayna'ya askeri yardımında da yaşandığını" öne sürdüğü aktarılırken, buna rağmen İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlayan saldırılarından itibaren ilk defa İsrail'e gönderilecek silahların listesinin istendiğine vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca söz konusu talebin belirli silahların transferine öncelik verilmesine yardımcı olmak için istendiği yorumuna da yer verildi.

Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği öne sürülmüştü.

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