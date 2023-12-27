Dolar
29.28
Euro
32.31
Altın
2,065.53
ETH/USDT
2,224.10
BTC/USDT
42,308.00
BIST 100
7,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, İsrail'in "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı açıklamasından" endişeli

Fransa, İsrail makamlarının Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Fransa, İsrail'in "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı açıklamasından" endişeli

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, İsrail makamlarının "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı ve uzayacağı" yönündeki açıklamasından ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede son günlerdeki sistematik bombardımanlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği anımsatılırken, "Fransa, ateşkese götürecek bir (insani) aranın derhal sağlanması çağrısını güçlü bir şekilde yineliyor" ifadesine yer verildi.

Dünya genelinde her zaman ve her yerde sivillerin korunması için geçerli olan uluslararası insancıl hukuk ilkelerine atıft yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivil halkı korumak için somut önlemler alması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 22 Aralık'ta (BMGK) 2720 sayılı kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu kaydedilirken, bu kararın Gazze'deki sivil halka daha fazla insani yardımın acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Fransa'nın bu bağlamda, İsrail'i, Gazze Şeridi'ne insani yardımın erişimini kolaylaştırmaya ve bu yardımın erişimi için gerekli tedbirleri almaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, Gazze'ye tüm erişim yollarının kullanımının kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kerem Şalom sınır kapısında, acil olarak ve topyekûn hizmet verilmesi istendi.

Yaklaşık 2 aydır Gazze'ye çok az ve yetersiz seviyede insani yardımın girmesiyle bölgedeki sağlık ve insani durumun kötü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buradaki sivil halkın yetersiz beslendiği hatta açlık çektiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki yaralıların ve hastaların tedavi olamadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
SETA tarafından "Türkiye- AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda ele geçirilerek emniyete tahsis edilen araçlar İstanbul'da göreve başladı

Benzer haberler

Abbas'tan Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'de yetkiyi üstlenmesi için 3 şart

Abbas'tan Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'de yetkiyi üstlenmesi için 3 şart

İsrail'i Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçlayan Gazze hükümeti soruşturma açılmasını istedi

Fransa, İsrail'in "Gazze'deki çatışmaların yoğunlaşacağı açıklamasından" endişeli

ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu

ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu
İsrail, alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail, alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti
MSF psikiyatristi Mc Mahon, 13 yaşındaki Gazzeli çocuğun çizdiği resmi yorumladı

MSF psikiyatristi Mc Mahon, 13 yaşındaki Gazzeli çocuğun çizdiği resmi yorumladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet