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Dünya

ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de insansız hava aracı (İHA), balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Şerife Çetin  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
ABD, Kızıldeniz'de İHA, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu

New York

CENTCOM, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Buna göre, Kızıldeniz'in güneyinde Eisenhower uçak gemisi ile "USS Laboon" isimli savaş gemisinden uçaklar, Husiler tarafından atılan 12 tek yönlü İHA, 3 balistik füze ve iki seyir füzesi düşürdü.

Yaklaşık 10 saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilen operasyonda, bölgedeki gemilere zarar verilmedi ve yaralı tespit edilmedi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

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