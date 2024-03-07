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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail polisi, aktivistlerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engelledi

İsrail polisi, İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) topladığı insani yardımları Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na götürmesini engelledi.

Enes Canlı  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
İsrail polisi, aktivistlerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engelledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Askalan

Söz konusu STK üyeleri, Gazze'ye gönderilmek üzere topladığı yardımlarla Aşkelon yakınlarında bir noktada bir araya geldi.

"Aç bırakmaya hayır" yazılı flamalar ve onlarca otomobille Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim'e ilerleyen konvoy, sınır kapısı yakınlarındaki polis kontrol noktasında durduruldu. İsrail polisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen aktivistlerin geçişine izin vermedi ve bölgeden ayrılmalarını istedi.

Kontrol noktasından uzaklaştıktan sonra açıklama yapan aktivistler, topladıkları yardım malzemelerini Gazze'ye insani yardım ulaştıran kuruluşlara teslim edeceklerini ve bölgeye gitmesini sağlayacaklarını belirtti.

Birlikte Duruyoruz Eş Başkanı Rula Davud, AA muhabirine, 150 gündür Gazze'ye düzenlenen saldırıların ardından yaşanan insani felakette açlıktan çocukların öldüğüne dikkati çekerek, İsrail toplumu içinde bu savaşın sonuçlarına karşı çıkanlar olduğunu göstermek için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Savaşın ve Gazze'deki nüfusun aç bırakılmasının kimseye faydası olmadığını dile getiren Davud, Gazze'de daha fazla insanın öldürülmemesi için "kalıcı siyasi uzlaşının gerekli olduğunu" vurguladı.

İsrail polisinin yardımları ulaştırmalarına kilometreler kala konvoyu engellendiğini aktaran Davud, İsrail hükümetinin insani yardımların geçişine bir kez daha izin vermediğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi’ne gidecek insani yardımların yüzde 2'sinin İsrail'deki aşırı sağcı grupların sınır kapılarında yaptığı gösteriler nedeniyle engellendiğine işaret eden Davud, kendilerinin yardımları ulaştırmasına izin verilmediğini ancak aşırı sağcı grupların burada gösteri yapmasına müsaade edildiğini hatırlattı.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail güvenlik güçleri Gazze Şeridi’ne açılan Kerem Ebu Salim Kapısı yakınında gösteri yapan İsrailli aşırı sağcı grupları güç kullanarak alandan uzaklaştırdı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısının 20'ye ulaştığı bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 6 Mart’ta yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

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