Dünya

İsrail polisi, Trump ziyareti nedeniyle yolları kapattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

Turgut Alp Boyraz  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
İsrail polisi, Trump ziyareti nedeniyle yolları kapattı

Amman

İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada ise Trump'a "Nil Nişanı" takılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü" nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek madalyası olan "Nil Nişanı"nın takdim edileceği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

