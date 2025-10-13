Türk Kızılayın, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası yardımları sürüyor
İnsani yardım faaliyetleri kapsamında Türk Kızılay, Gazze'deki aşevleri aracılığıyla her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.
Ankara
Türk Kızılay, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım faaliyetlerini hızlandırarak bölgede her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaya başladı.
- İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişi başladı
- BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması sonucu çalışmalar da yoğunlaştırıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda Türk Kızılay, Derilbalah'taki aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze'ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede artırılması hedefleniyor.
Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze'ye girişi sağlanacak.
Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.