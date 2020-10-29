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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından BAE'ye F-35 satışı konusunda Kongre'ye gayriresmi tebligat

Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, "Bu teknoloji, Körfez'deki askeri dengeyi ve İsrail'in askeri üstünlüğünü önemli ölçüde etkileyecektir" dedi.

Kasım İleri   | 29.10.2020
ABD Dışişleri Bakanlığından BAE'ye F-35 satışı konusunda Kongre'ye gayriresmi tebligat

Washington

ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 uçaklarının satışı konusunda Kongre'yi gayriresmi bilgilendirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamasında Engel, "Bu teknoloji, Körfez'deki askeri dengeyi ve İsrail'in askeri üstünlüğünü önemli ölçüde etkileyecektir. F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, ileri saldırı kabiliyeti ve benzersiz sensör teknolojisiyle çığır açan bir hayalet platformdur. Bu uçağın ihracatı dikkatlice değerlendirilmeli ve Kongre'nin bunun sonuçlarını analiz etmesi gerekir. Bu satışları aceleye getirmek kimsenin menfaatine değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yasada belirtildiği üzere İsrail'in askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini kaydeden Engel, "İsrail, şimdi bölgede F-35'e özel erişimi bulunan ülke olmasıyla son birkaç yıldır askeri üstünlüğünü garanti altına almış durumdadır. Kongre, bu satışı değerlendirirken statükoda yapılacak bu değişikliğin İsrail'in askeri avantajını riske attığını değerlendirmelidir." görüşünü paylaştı.

F-35 teknolojisinin Rusya ve Çin gibi ülkelere karşı da korunması gerektiğine işaret eden Engel, ABD'nin bu teknoloji konusunda kesin bir teminat alması gerektiğini söyledi.

F-35'lerin bir Arap ülkesine satılmasıyla bölgede başka ülkelerce de bu uçağa talep olacağına dikkati çeken Eliot Engel, "İsrail ile normalleşmenin bedeli gelişmiş silahların verilmesi midir? Bu, akıllıca mı?" diye sordu.

Engel, ilerleyen günlerde bu silahların satışı konusunda ABD'nin ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olmasının şart koşulması için yasa hazırlamak üzere diğer kongre üyeleriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Diğer taraftan, Bloomberg haber ajansı, Dışişleri Bakanlığının 10 milyar 400 milyon dolar tutarında 50 F-35A uçağıyla ilgili ekipmanın satışı konusunda Kongre'ye tebligat verdiğini iddia etti.

Dışişlerinden bir yetkili ise AA muhabirine söz konusu tebligatın henüz resmi olarak iletilmediğini söyledi.

BAE, İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşılık Washington'dan F-35 uçaklarının satışını talep etmişti.

İsrail, ilk başta bu satışın bölgedeki askeri üstünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Ancak geçen hafta Washington'u ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın BAE'ye F-35 uçaklarının satışı konusunda ikna edildiği ABD basınına yansımıştı.

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