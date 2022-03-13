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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da Amerikalı bir gazetecinin Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetmesinin "dehşet verici" olduğu açıklaması yaptı.

Betül Yürük   | 13.03.2022
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından "Ukrayna'da gazetecilerin ve film yapımcılarının, savaşla alakası olmayanların, Kremlin güçleri tarafından öldürülmesi ve yaralanmasından dehşete düştük." açıklamasında bulundu.

Söz konusu korkunç saldırıdan etkilenenlere ve yakınlarına başsağlığı dileyen Price, "Bu, Kremlin'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin bir başka korkunç örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı yetkililer, Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un başkent Kiev'in kuzeybatısında İrpin yakınlarında Rusya'nın saldırıları sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Renaud'un New York Times muhabiri olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından gazete, Renaud'un ölümünden "derin üzüntü" duyduğu ancak hayatını kaybeden gazetecinin Ukrayna'da New York Times için görevde bulunmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesine yer verilmişti.

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