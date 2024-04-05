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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı: "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
ABD Dışişleri Bakanı: "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak"

New York

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulundu.

Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin haberleri dehşetle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirten Blinken, insani yardım çalışanlarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

Blinken, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, bunun hem esirlerin serbest bırakılması, hem sivillerin korunması, hem de insani yardımı artırmak için önem taşıdığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Bliken, "İsrail'den beklentimiz acilen siviller ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklaması." dedi.

Blinken, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısını yaptı.

WCK çalışanlarına yönelik saldırının ilk olmadığını ancak sonuncu olması gerektiğini ifade eden Blinken, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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