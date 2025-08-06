Günün ilk yarısında termometreler 10 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 10 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
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Günün ilk yarısında 10 kentte sıcaklık ilçelere göre 40- 45,5 derece aralığında ölçüldü.
En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,5 derece olurken, bunu 44 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesi ve 42,5 dereceyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi takip etti.
Siirt
Siirt'te vatandaşlar sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih ediyor.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Siirt-Kurtalan Caddesi, 11.00 ile 16.00 saatlerinde neredeyse boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların ise güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.
Bazı çocukların Babuddarp Camisi'nin bahçesindeki küçük havuza girdiği, kimi yetişkinlerin de ayaklarını havuzdaki suya soktuğu gözlendi.
Cami imamı Ali Çelepkolu, AA muhabirine, son yılların en sıcak mevsimini yaşadıklarını söyledi.
Sıcaktan bunalan çocuk ve yetişkinlerin serinlemek için caminin havuzuna geldiğini belirten Çelepkolu, "Camimizin bahçesindeki bu havuzun suyu yaz kış buz gibi. Çocuklar gelip yüzüyor. Yetişkinler ayaklarını suya daldırıyor. Herkes buradan istifade ediyor. Camiye gelen vatandaşlar da vakit namazından önce burada serinliyor." dedi.
Kent sakinlerinden Ömer Özalp de ilk defa bu kadar yüksek sıcaklıklarla karşılaştığını anlatarak, "Namaz vakitlerinden önce havuza gelip serinliyoruz. Bu havuzdan bütün mahalle istifade ediyor." ifadelerini kullandı.
Havuza dönüştürülen römorkta serinlediler
Batman'ın Gercüş ilçesinin Kayapınar beldesinde yaşayan Salih Gök, sıcaktan bunalan çocuklarının serinlemesi için traktör römorkunu havuza dönüştürdü.
Gök, içini naylon brandayla kapladığı römorku suyla doldurdu.
Yapay havuzda Gök'ün çocuklarının yanı sıra beldedeki çocuklar da serinliyor.
Gök, kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiğini belirtti.
Römorku sıcaktan bunalan çocuklar için havuza dönüştürdüğünü anlatan Gök, "Bu sayede çocuklar hem serinliyor hem de suyla oynayıp eğleniyorlar." dedi.
Çocuklardan Aylin Çoban da akranlarıyla suya girerek serinlediklerini söyledi.
Zeynep Gök ise havanın çok sıcak olduğunu, havuzda kardeşiyle serinlediğini, eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.
Tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılırken, bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.
Vatandaşlardan Servet Murat, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, gölgelik ve ağaçlık alanlarda zaman geçirdiğini, su ile elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştığını söyledi.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Batman, Beşiri
|41,5
|Bingöl, Genç
|40,3
|Diyarbakır, Sur
|42,5
|Gaziantep, Araban
|41,3
|Karabük, Yenice
|40,4
|Malatya, Doğanyol
|40
|Mardin, Nusaybin
|41,6
|Siirt, Kurtalan
|45,4
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|41,1
|Şırnak, Silopi
|44