Dolar
14.74
Euro
16.04
Altın
1,933.52
ETH/USDT
3,238.80
BTC/USDT
43,731.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ülkedeki sivil ölümleri nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz." dedi.

Hakan Çopur   | 07.04.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesindeki temaslarının ardından basın mensuplarına hem toplantıyı hem de savaş gündemini değerlendirdi.

Ukrayna'ya sağladıkları askeri destek ve insani yardımı kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bugün yaptıkları görüşmede ABD'nin ve diğer ülkelerin Kiev'e nasıl daha fazla yardım edebileceğini ele aldıklarını belirtti.

ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 1,7 milyar dolar, Biden yönetiminin görev süresi kapsamında ise toplam 2,3 milyar dolar savunma yardımı yaptığını vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın en fazla ihtiyaç duyduğu silahları ve diğer ekipmanları temin etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kiev'e eski Sovyet yapımı bazı silahların temin edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt verirken detaya girmekten kaçınan Blinken, Ukrayna'ya gerekli savunma imkanı sağlayacak silahları vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Vahşetin delillerini topluyoruz"

ABD'li Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne neden olduğuna ve savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda bulgu olduğunu vurgulayarak, "ABD, bu vahşetin delillerini dikkatlice toplamaya devam edecek ve bunları ilgili mercilere ulaştıracak. Ukrayna Başsavcılığınca kurulan savaş suçlarını araştırma birimine uluslararası uzmanların oluşturduğu çok uluslu bir ekibin yardım etmesini de destekliyoruz. Bu çabalar, Rusya'nın, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamayacağını güvence altına alacak." dedi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını da değerlendiren Blinken, Moskova'nın işlediği suçlar dolayısıyla uluslararası sistem içinde daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi.

Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirme vurgusu

Blinken, Avrupalı bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlığını azaltmanın kendileri ve AB için önemli bir hedef olduğunu kaydederek, "Yıllar boyunca Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığı yavaş yavaş şekillendi, ancak şu anda bu bağımlılığı sona erdirme kararlılığını açıkça duyuyoruz." ifadesini kullandı. ABD'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade eden Blinken, yenilenebilir enerji ve diğer alternatifleri de hızlı bir şekilde artırarak Avrupa'yı Rus gazına olan bağımlılığından kurtaracaklarını dile getirdi.

NATO'nun yeni savunma konsepti belgesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Blinken, söz konusu belgeyi haziranda Madrid'de yapılacak zirvede açıklayacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girmesinden önce "zayıf ve parçalanmış bir NATO hayal ettiğini" savunan Blinken, bunun tam aksine güçlü ve birlikteliği yüksek bir NATO yapılanmasına sahip olduklarını ve bu belgenin de bu durumun altını çizeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

Benzer haberler

AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Putin'e sert eleştiri

ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü